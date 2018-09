Johnny Hallyday : Le nom et la date de sortie de son album posthume révélés !

Composé de dix titres, la plupart aux "sonorités très rock'n'roll", Mon pays c'est l'amour a été enregistré entre mars et septembre 2017 à Los Angeles. Réalisé par Maxim Nucci, qui s'était déjà mis aux commandes de l'album De l'amour (sorti en 2015), ce disque posthume porte donc un titre qui se veut doux et bienveillant. Il a été choisi par la directrice artistique du projet, la veuve du rockeur Laeticia Hallyday, alors que se mène depuis plusieurs mois une bataille difficile sur l'héritage familial. Selon le journaliste de Paris Match Benjamin Locoge, qui s'est exprimé ce 6 septembre devant les caméras de BFMTV, la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a longtemps hésité entre ce nom et Made in Rock'n'roll. Il croit également savoir que c'est cette dernière qui assurera toute la promotion de Mon pays c'est l'amour, elle qui était présente tous les jours en studio au côté de Johnny.

Maxim Nucci, qui a enregistré tous les titres de l'album avec Johnny Hallyday, a également été évoqué. "Il a vécu un moment incroyable avec Johnny. C'est quelqu'un qui aurait des choses incroyables à dire sur ce moment où cet homme en fin de vie fait tout pour que cet album soit magnifique", a-t-il déclaré à BFMTV.

Un dispositif exceptionnel de promotion

Alors que la prochaine audience autour du testament de Johnny Hallyday aura lieu le 22 novembre à Nanterre, l'entourage professionnel du regretté Taulier avait d'ores et déjà annoncé qu'un dispositif exceptionnel serait mis en place pour la promotion de l'album posthume. "L'album n'est pas bloqué par la justice. Il y a eu une demande dans ce sens mais la justice l'a rejetée. Car tout le monde a vu que Johnny était très impliqué dans cet album. Cet album lui tenait vraiment à coeur. C'est d'ailleurs un disque exceptionnel. Il sortira cet automne entre octobre et novembre. C'est une sortie majeure pour Warner et pour toute l'industrie de la musique en France. Il y aura effectivement un dispositif exceptionnel, à la hauteur de l'événement", avait déclaré Thierry Chassaghne, PDG de Warner Music France.

Les dix chansons validées par Johnny Hallyday pour commercialisation portent les titres suivants : Made in rock n'roll, Mon pays c'est l'amour, L'Amérique de William, 4 m², Back in LA, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore et Un enfant du siècle.