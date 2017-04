Johnny Hallyday: "Machine de guerre" selon David, il teste un nouveau traitement

Face aux rumeurs alarmantes, Johnny Hallyday a annoncé le 8 mars dernier être atteint d'un cancer, se voulant rassurant auprès de ses nombreux fans. Depuis, l'icône du rock français de 73 ans poursuit son combat à Los Angeles, entourée de sa femme Laeticia, leurs deux adorables filles Jade et Joy, ses autres enfants qui lui rendent visite à tour de rôle et ses fidèles amis.

Dans son numéro du 20 avril, VSD livre de nouveaux détails sur le traitement du grand Johnny. Face aux résultats mitigés du premier, basé sur des séances de chimiothérapie que l'artiste a dû encaisser avec courage et détermination, les médecins du service d'oncologie du Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles se sont tournés vers un second, dont les résultats sont "plutôt satisfaisants" indique l'hebdomadaire. Le protocole rigoureux est le suivant : "D'autres séances de chimio entrecoupées de périodes d'immunothérapie permettant de mobiliser et de renforcer ses défenses immunitaires." Un nouveau traitement qui implique que la star prenne des médicaments à heure fixe quotidiennement et assiste également à des consultations médicales plusieurs fois par semaine.

Malgré la maladie, Johnny Hallyday continue de croquer la vie à pleines dents, profitant au maximum des siens, enregistrant de nouveaux morceaux en studio et s'offrant de magnifiques cadeaux, comme deux bolides qu'il vient d'acquérir. "Il est entré à nouveau dans un trip belles voitures. Il s'est offert une nouvelle Bentley et une Maserati rutilante", confie avec amusement un musicien à VSD. Mais ce que le rockeur veut par dessus tout, c'est rire encore et toujours malgré les contraintes liées à son traitement, comme une exposition limitée au soleil : "Les potes qui viennent lui offrent leur énergie et il adore ça." Johnny retrouvera aujourd'hui (dimanche 23 avril) le réalisateur Claude Lelouch, avec qui il a tourné pour Chacun sa vie, à l'occasion de la présentation du film au casting cinq étoiles à Los Angeles.

L'admiration de David

Récemment venu rendre visite à son père à Los Angeles, David Hallyday est aussi pudique que lui. Depuis la révélation au grand jour de la maladie, le chanteur de 50 ans n'aborde que rarement le sujet, sans jamais trop s'épancher. Lors d'une récente interview accordée à Alexandre Delpérier pour Yahoo, David Hallyday a confié au sujet de son père : "C'est une machine de guerre. Dans la famille, du côté de mon père il y a du viking, du côté de ma mère il y a des Mongols, il y a Attila, des tribus donc je pense que géné­tique­ment ça fonc­tionne bien, c'est un trait fami­lial. Je pense qu'on avance tous. Quelles que soient les barrières, on avance. (...) C'est un lien qu'on a, c'est peut-être géné­tique. (...) On reste posi­tif, et on y croit!"

Olivia Maunoury