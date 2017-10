Johnny Hallyday malade : "Il se bat, il est encore là, ne vous inquiétez pas..."

"C'est une épreuve à traverser, comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne et je lutte, je me bats, et j'espère bien m'en sortir". C'est par ces quelques mots que Johnny Hallyday rassurait ses fans lors d'un JT de TF1 cet été avant la mini-tournée des Vieilles Canailles à travers la France. Le rockeur de 73 ans est soigné par le professeur David Khayat, médecin est chef du service d'oncologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour qui il a chanté lors de l'anniversaire. À l'occasion de la sortie prochaine de l'album hommage On a tous quelque chose de Johnny, le 17 novembre, son manager Sébastien Farran a donné quelques nouvelles sur RTL.

"Il va bien, il se soigne, il se bat. Il est encore là, ne vous inquiétez pas", a tenu à déclarer le manager de la star assurant que "tout est programmé, tout arrive". Et par dessus tout, Seb Farran ne parle pas seulement de cet album de reprises intergénérationnelles des standards de Johnny mais aussi de son nouvel album qu'il peaufine en studio avec Yodelice et de la tournée 2018.

On en a tous en nous...

RTL a pu écouter en avant-première l'album On a tous quelque chose de Johnny où se croisent des artistes aussi différents que Kendji Girac sur L'Envie, Benjamin Biolay sur Retiens la nuit, Amel Bent sur Que je t'aime, et même FFF, le groupe mythique de Yarol Poupaud, directeur musical des dernières tournées de Johnny et réalisateur de ce disque. Sébastien Farran explique à RTL que le rockeur n'était pas du tout partant pour cet album de reprises avant de finalement se laisser prendre au jeu et de s'investir, avec Laeticia, autant que possible sur le projet : "Au début, ils étaient assez virulents, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de projet comme ça autour de Johnny. Et puis, petit à petit quand Johnny s'est rendu compte que le panel représentait dans le disque des propositions très très mélangées, de tous les horizons, de tous les âges... Il y a une excitation qui a commencé à naître. Tout d'un coup, Johnny et Laeticia ont commencé à vraiment s'impliquer dedans. Johnny a validé, fait des remarques, proposé des choses. Ils ont bossé sur la cover pendant un certain temps." C'est vrai que le casting est assez excitant, allant de Patrick Bruel et Florent Pagny à des artistes comme Thomas Dutronc, Louane et le plus folk Gauvin Sers.