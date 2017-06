Johnny Hallyday malade mais ravi d'être en tournée : "Je vais le mieux possible"

La veille, le mythique rockeur de 73 ans s'était rendu sur le plateau du JT de TF1 au côté de son épouse Laeticia et de son manager Sébastien Farran pour donner sa toute première interview depuis l'annonce de son cancer, maladie qu'il avait révélée le 8 mars dernier sur son compte Twitter. "C'est une épreuve à traverser. Comme beaucoup de Français qui ont eu le cancer, je me soigne et je lutte. Je me bats et j'espère m'en sortir. J'ai besoin de mes proches avec moi. Et remonter sur scène, ça va me donner la pêche", a-t-il déclaré.

En grande forme et très excité à l'idée de retrouver son public, l'interprète de Rester vivant a également donné une conférence de presse au côté de ses camarades, mardi 6 juin à Boulogne-Billancourt. Inévitablement, les premières questions lui ont été adressées. "Comment allez-vous, Johnny ?", "Le mieux possible. Tout le monde sait que j'ai un cancer. Je lutte, je me soigne et j'espère m'en sortir", a-t-il répondu. Désireux de se concentrer sur la tournée des Vieilles Canailles, le papa de Jade (12 ans) et Joy (8 ans) a répondu avec une joie non dissimulée à la question d'un journaliste qui lui demandait ce qui lui a donné envie de se lancer dans cette nouvelle tournée. "C'est moi qui ai lancé l'idée. Les fans sur les réseaux sociaux regrettaient que l'on ne soit pas venus en province. Alors, je l'ai proposé à Jacques et Eddy. (...) Je suis très heureux de ces concerts. On a beaucoup parlé de ma maladie ces derniers temps, mais je prenais à coeur de faire cette tournée. C'est bénéfique moralement", a-t-il poursuivi.

Son cancer a été détecté en novembre dernier

À tous ceux qui s'inquiéteraient donc de voir Johnny Hallyday de retour sur scène malgré la maladie, ses proches sont formels : "Si sa vie était en danger, il ne serait pas là. Il n'a rien à prouver à personne. Et sa famille, à commencer par sa femme Laeticia, l'en empêcherait", a confié l'un de ses amis au journal Le Parisien. Même son de cloche dans les colonnes de Paris Match, dont le nouveau numéro daté du 8 juin dédie sa couverture au chanteur. "Si Johnny n'avait pas été en mesure de venir, nous aurions tout simplement annulé", a ajouté un second proche.

C'est également dans les pages de Paris Match qu'on en apprend un peu plus sur la chronologie de la maladie du chanteur : s'il en a publiquement fait l'annonce en mars, son cancer a ainsi été détecté quelques mois auparavant, en novembre 2016. Pris en charge par les meilleurs médecins du Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles, qui travaillent aussi en étroite collaboration avec le célèbre oncologue de l'hôpital américain de Neuilly le Pr David Khayat, Johnny Hallyday a débuté sa première séance de chimiothérapie en janvier dernier. Aujourd'hui, il compte sur tout le soutien et l'amour de ses proches pour se requinquer, mais aussi sur son retour sur scène, sa "raison d'être". "Johnny ne se laissera pas vaincre par la maladie. Mon homme est un roc, il mène cette bataille comme un soldat qui va à la guerre, avec froideur et détermination. Je me dois de l'entourer d'amour, pour créer une énergie positive autour de lui, pour que le miracle surgisse", a confié Laeticia Hallyday à leur entourage. Samedi, le "lion", le "guerrier" chantera avec ses amis Eddy Mitchell et Jacques Dutronc face à leur public. Et dans le cercle des proches, tout le monde s'accorde à le dire : ce grand retour sur scène constitue déjà en soi une première grande victoire.