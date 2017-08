Johnny Hallyday nage dans le bonheur à Saint-Barth', avec ses trois femmes

Passage à Paris dans quelques jours

Johnny et Laeticia Hallyday font la couverture du nouveau numéro du magazine VSD en kiosques ce jeudi 24 août. Tandis que l'hebdomadaire revient sur le séjour paradisiaque du couple, marqué par la grande fête d'anniversaire organisée le 3 août par Laeticia pour ses deux filles en présence de plusieurs amis dont l'animatrice Alessandra Sublet, on apprend que toute la famille Hallyday repassera à Paris à la fin du mois pour que le Taulier subisse une batterie d'examens, avant de rentrer à Los Angeles, notamment pour la rentrée de Jade et Joy. "Le chanteur fera un crochet par Paris afin d'effectuer un contrôle médical et voir comment le nouveau protocole de chimiothérapie évolue", écrit VSD.

Nouvel album, nouvelle tournée en 2018

À peine sa tournée avec ses Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddy Mitchell s'est-elle achevée avec un franc succès à Carcassonne le 3 juillet, Johnny Hallyday a annoncé un nouveau projet, une tournée pour 2018 qui suivra la sortie de son nouvel album. Pour ce disque, qui sortira chez Warner, il s'est à nouveau entouré de ses fidèles musiciens Maxim Nucci et Yarol Poupaud.