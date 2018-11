Johnny Hallyday : Pourquoi son ami Pierre Billon s'est fâché avec Nathalie Baye

Johnny Hallyday et Pierre Billon étaient faits pour être amis à vie. La même passion du rock, des Harley Davidson et des États-Unis. Les kilomètres ont défilé sous leurs deux-roues dans tout l'Ouest américain.

Toujours resté fidèle au rockeur français décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, Pierre Billon publie le 14 novembre prochain le livre Johnny Hallyday, quelque part un aigle aux éditions Harper Collins. Le titre ne doit rien au hasard puisqu'il fait directement référence au 29e album studio du Taulier, sorti en février 1982, et qu'il a enregistré avec lui.

À une semaine de la sortie de son ouvrage, Pierre Billon accorde une interview à Gala ce mercredi 7 novembre 2018. Il revient notamment sur ce jour où il s'est accroché avec Nathalie Baye, alors en couple avec Johnny, une brouille qui a mis fin à leur collaboration professionnelle mais pas à leur amitié. "J'ai été maladroit, j'ai fait une connerie, reconnaît-il. Alors qu'il vivait avec Nathalie Baye, on parlait au restaurant de littérature américaine. Nathalie évoquait le roman Lumière d'août, qu'elle attribuait à Tennessee Williams. Je l'ai coupée en lui faisant remarquer que c'était bien un William qui l'avait écrit, mais pas Tennessee. (...) Vexée, elle a même été téléphoné pour savoir si j'avais dit une connerie." Ce que Nathalie Baye ignorait à l'époque, c'est que Pierre Billon avait fait ses études aux États-Unis et qu'il était calé sur les écrits de William Faulkner. "Ce jour-là, je me suis dit que je m'étais grillé. J'aurais dû la fermer", admet Pierre Billon de longues années après.

Nathalie a été très intelligente

L'ex-producteur, parolier et compositeur du Taulier remercie Nathalie Baye de l'avoir éloigné professionnellement de Johnny parce qu'ils n'auraient plus été compatibles. "Nathalie a été très intelligente. Elle m'a fait souffrir tout en m'évitant d'autres souffrances. Bravo. Elle a fait rencontrer à Johnny un nouveau public, une certaine intelligentsia parisienne. Elle a bien fait", confie Pierre Billon, sans aucune rancune.

Resté très proche de Laeticia Hallyday près d'un an après la mort de Johnny – ils ont repris la route ensemble septembre dernier –, Pierre Billon est toujours là pour prendre sa défense et celle de Jade (14 ans) et Joy (10 ans), qui "ont beaucoup morflé, comme Laeticia". Pierre Billon regrette cette guerre judiciaire qui est allée trop loin : "Je suis triste pour Laura, pour David. Je suis triste pour Jade et Joy."

