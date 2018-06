Johnny Hallyday : Premières confidences de Greg Zlap, son dernier protégé

Dans sa dernière mue musicale, Johnny Hallyday s'est entouré d'artistes comme Yarol Poupaud et Yodelice, des talents déjà reconnus dont le superbe travail en sa compagnie a culminé sur De l'amour, en 2015. C'est aussi la raison pour laquelle les fans attendent avec tant de ferveur le dernier album enregistré par le rockeur avant sa mort en décembre 2017. Dans son nouveau numéro, le magazine Gala (du 27 juin 2018) interroge longuement un complice plus discret de Johnny, son harmoniste Greg Zlap... Sans doute le dernier artiste que Johnny a pris sous son aile.

Après avoir participé à distance à l'album Le Coeur d'un homme en 2007, Greg Szlapczynski, dit Greg Zlap, né en Pologne à Varsovie, rencontre enfin Johnny Hallyday sur tournage d'une publicité dans laquelle il doit reprendre Toute la musique que j'aime à l'harmonica. Le coup de foudre artistique entre les deux hommes se transforme en amitié. Et Greg Zlap de suivre désormais le rockeur sur scène. Johnny lui apprend à faire le show, à se lâcher et à captiver seul une salle immense pleine à craquer.

Un jeune artiste adopté par le public de Johnny

Greg Zlap y parvient si bien que les fans du rockeurs l'adoptent et attendent désormais son solo sur Gabrielle. L'harmoniciste de 47 ans aujourd'hui poursuit son chemin avec Johnny et l'accompagne durant le génial Rester Vivant Tour, sa dernière tournée solo, et l'été des Vieilles Canailles en 2017. Été durant lequel Johnny Hallyday monte sur scène malgré la maladie qui le ronge. Greg Zlap se souvient de leur dernier échange : "Quand j'y repense, ça fait froid dans le dos. C'était sur les Vieilles Canailles, j'avais sorti mon EP Blue, je lui ai donné et je lui ai raconté que j'avais travaillé avec un ami comédien, Damien Ricour, qui avait un cancer et m'avait écrit les mélodies alors qu'il était en phase terminale. Damien venait de mourir. J'insistais en lui disant combien mon ami avait été courageux, lumineux jusqu'au bout. Johnny m'a regardé intensément, m'a demandé quel âge avait Damien. J'ai vue que ça le touchait et je suis sûr qu'il savait pour lui. Mais il planifiait déjà son concert pour ses 75 ans et puis une tournée après. C'était ça, Johnny." Les 75 ans de Johnny ont bien été célébrés le 15 juin, mais sans la star...

Greg Zlap a appris la mort du rockeur pendant sa tournée. Il s'est alors rendu au funérarium pour dire adieu à celui qui lui a tout appris de la scène. Il a joué lors des obsèques à La Madeleine. Comme nous tous, il conserve de la star des tas de souvenirs. Et, en plus, un cadeau qu'il porte sur lui : "Cette bague tête de mort qu'il m'avait donnée avant la tournée Rester Vivant. Il regrettait que je n'ai pas de tatouages, j'ai résisté, mais la bague, je la porte." En hommage à ce mentor, Greg Zlap a publié en avril Le Blues du pénitencier.

