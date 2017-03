Johnny Hallyday : Sa déclaration d'amour à Laeticia pour ce jour spécial...

Depuis plus de deux décennies, Laeticia Hallyday est le soutien inconditionnel de Johnny, pour sa carrière comme pour ses problèmes de santé, alors que le rockeur fait aujourd'hui face au cancer. Des épreuves, il y en a, mais c'est le bonheur qui prime pour le couple. La superbe Laeticia à la sa silhouette longiligne est tombée sous le charme de Johnny et ils se sont dit oui le 25 mars 1996. Les mauvaises langues pointeront du doigt l'écart d'âge entre l'artiste et sa dulcinée mais leur vingt années d'amour font taire les médisants : dans le milieu du show-business, rares sont ceux qui peuvent se targuer d'une aussi solide relation.

Et c'est cet amour si fort qui permet aux amoureux de se battre contre la maladie. Pour le moment, c'est un Johnny Hallyday plus combattant que jamais que l'on voit, confirmant notamment être en mesure de prendre part à la tournée des Vieilles Canailles et venant d'annoncer son retour en studio. Mais ce n'est pas tout, l'icône nationale qu'il est brille sur grand écran dans la nouvelle réalisation de son ami Claude Lelouch, Chacun sa vie. Sa performance y est irrésistible, entre émotion, autodérision et passion !