Johnny Hallyday : Sa Ferrari vendue aux enchères à prix d'or !

Samedi 24 mars 2018, Fontainebleau accueillait une vente aux enchères dont la star était toute particulière.

Dans son hôtel des ventes, le commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat a fait le plein, entre amateurs de voitures, collectionneurs... et fans de Johnny Hallyday. En effet, la Ferrari 512 Testarossa que le rockeur a conduite de 1994 à 1997 était vendue au plus offrant. Une voiture de collection qui fut jadis la propriété du grand rockeur français récemment disparu, cela a de quoi attiser la curiosité.

Il est 16h45, près de 2h30 après le début de la vente, lorsque la sublime voiture rouge fait son entrée après un petit aparté a cappella d'un homme âgé qui a interprété O Marie et Allumer le feu devant un public entre "émotion et rires contenus", précise Le Parisien du 25 mars. Dans l'assistance, on prend les paris sur l'enchère finale. "Y'a des cinglés chez les fans de Johnny", lâche un collectionneur, persuadé qu'elle partira à plus de 200 000 euros. Du côté d'un fan du regretté rockeur, on table même entre 300 000 ou 400 000 euros.

Au final, Jean-Pierre Osenat fera résonner un "adjugé" après une ultime enchère à 200 000 euros. L'heureuse acheteuse, dont l'identité n'a pas été précisée, se confie au Parisien : "J'acquiers pour une personne qui souhaite rester anonyme", précisant tout juste que la personne vit en France et qu'elle est aussi amatrice de vieilles voitures...