Johnny Hallyday : Sa fille Jade en souffrance à cause des réseaux sociaux

Pierre Billon se confie. Dans une interview vidéo accordée le 2 juillet 2018 au site Yahoo, l'auteur-compositeur de 70 ans a évoqué sa carrière mais également sa belle amitié avec Johnny Hallyday, disparu en décembre 2017 après une courageuse bataille contre le cancer.

Questionné sur la guerre d'héritage qui déchire la famille du regretté rockeur depuis plusieurs mois, avec d'un côté Laeticia Hallyday, ses filles Jade (14 ans en août) et Joy (10 ans à la fin du mois), uniques bénéficiaires du testament, et de l'autre Laura Smet et David Hallyday, qui réclament aussi leur part, le producteur historique du Taulier s'est montré ferme : en aucun cas Laeticia Hallyday (à Saint-Barthélemy avec ses filles depuis le 24 juin pour une durée de deux mois) n'a pu influencer les décisions de son mari sur sa succession. "C'est lui qui a voulu la protéger elle et les deux petites. Il lui avait dit d'ailleurs : 'Si un jour je pars, tu vas en prendre plein la gueule, tout le monde va te taper sur la gueule.' Et il avait franchement raison", a-t-il confié.

Personne ne pense à la douleur des gamines

Cette guerre d'héritage affecte forcément les plus jeunes filles de Johnny Hallyday, qui ont parfois été victimes de lourdes attaques sur la Toile. Pour Pierre Billon, il ne fait aucun doute que l'aînée, Jade, "voit tout". "Je trouve extrêmement violent tous les mots qui ont été dits sur les deux petites. On parle d'enfants adoptés. Non, il n'y a pas d'enfants adoptés. Ce sont les enfants de Johnny. Ça va révolter tous les gens qui ont adopté des enfants d'entendre ça sur le Net. Or, la plus grande a 14 ans, et il ne faut absolument pas croire qu'elle ne suit pas les réseaux sociaux. Elle voit tout. (...) Personne ne pense à la douleur des gamines. Ces deux petites sont vraiment en douleur. Elles ont perdu leur père, elles ont perdu cette espèce de grosse voix qui résonnait dans la maison. Les maisons sont hantées par Johnny", a-t-il poursuivi.

Pierre Billon a conclu : "Que l'on respecte au moins ces deux petites, et que l'on respecte aussi la douleur de Laeticia."