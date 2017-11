Johnny Hallyday, sa fille Laura Smet : "Il pensait que ça allait m'endurcir"

Le 6 décembre, Laura Smet partagera avec sa mère Nathalie Baye l'affiche du drame de Xavier Beauvois Les Gardiennes. Une oeuvre puissante qui se déroule durant la Première Guerre mondiale, à l'heure où les hommes sont au front et les femmes doivent assurer seules le travail et le quotidien. En interview croisée avec sa mère pour Version Femina, la jolie trentenaire évoque leur relation mais aussi son papa, Johnny Hallyday, avec une tendresse infinie.

Durant l'entretien, Laura Smet parle longuement de sa collaboration avec sa mère comédienne : "Nous sommes privilégiées, car nous avons une relation où l'on se dit tout, autant dans le domaine privé que professionnel. Je lui confie mes doutes et ça me rassure. Si j'étais chanteuse, je demanderais conseil à mon père, évidemment", lance-t-elle.

Nathalie Baye raconte ensuite une anecdote sur Johnny Hallyday, confiant qu'il emmenait sa fille regarder des films d'horreur : "Ça me rendait dingue ! [rires]" Laura développe : "Oui, j'ai été élevée avec Ça, de Stephen King, ou Chucky la poupée de sang, que mon père m'avait même offerte. C'était mignon, car il pensait que ça allait m'endurcir, alors que je réveillais ma mère à 3h du matin parce que j'avais envie de faire pipi et j'avais peur que la poupée me saute dessus ! [rires] Il recommence aujourd'hui avec mes petites soeurs [Jade et Joy, dont la mère est Laeticia Hallyday, ndlr]. En même temps, c'est une chance pour moi d'avoir des parents comme les miens."

Si elle fait une déclaration d'amour à son père – "j'éprouve pour mon père un amour inconditionnel. J'en prends soin et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux" –, Laura Smet se garde bien de s'exprimer sur sa santé. Le Taulier lutte aujourd'hui contre un cancer, mais elle prend soin de ne pas alimenter le sujet, pas plus d'ailleurs que celui de sa vie sentimentale, elle qui est en couple avec Raphaël depuis plus de quatre ans.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Version Femina, supplément du Journal du dimanche du 26 novembre 2017

Les Gardiennes, en salles le 6 décembre 2017