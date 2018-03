Johnny Hallyday, sa promesse à Adeline Blondieau à 18 ans : "Je vais t'épouser"

C'est en 1990 que Johnny Hallyday épouse Adeline Blondieau, la fille du parolier Long Chris (Christian Blondieau de son vrai nom) avec lequel le Taulier collaborait. Dans le documentaire de C8 qui revient sur le sujet houleux de l'héritage de la star, l'animatrice, scénariste et comédienne de 47 ans revient sur leur relation qui avait fait couler beaucoup d'encre, puisque le couple avait vingt-huit ans d'écart. Sereine mais émue, l'héroïne de Sous le soleil se livre avec sincérité sur leur idylle, afin de tenter de mieux comprendre l'icône avec qui elle a entretenu des relations complexes.

Aujourd'hui maman de deux enfants – Aïtor, bientôt 19 ans et né de son union avec le mannequin Sergio Temporelli et Wilona, 6 ans, dont le père est Laurent Hubert –, Adeline Blondieau revient avec du recul sur son histoire avec la légende française, disparue dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier à 74 ans : "Il était le meilleure ami de mon père, donc il venait souvent dîner à la maison, on passait les vacances ensemble aussi. Il me promettait qu'il allait m'épouser. Il me disait : 'On va se marier quand tu seras grande.' Et du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable. C'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye, il a débarqué à la maison chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours chez des potes pour se ressaisir, ça a duré presque un an. Il y avait toujours cette promesse de mariage."

Je te promets...

Leur relation prend une autre tournure lorsque la jolie Adeline devient majeure : "On s'est rapproché, il y avait énormément de complicité dans la journée, et la relation s'est compliquée. Elle est devenue plus secrète. Un jour, j'ai eu 18 ans et ce jour-là, tout a changé. Il a posé les yeux sur moi et il m'a dit : 'T'as 18 ans. Alors je vais t'épouser. Et ça nous semblait absolument évident, puisque ça avait été la promesse de toujours. Et un an après, quasiment, on était mariés." Le 9 juillet 1990, à 19 ans, elle se marie une première fois à Ramatuelle avec Johnny Hallyday qui est donc un ami de son père. Le couple se sépare le 11 juin 1992, pour se remarier une seconde fois à Las Vegas le 16 avril 1994, avant de rompre définitivement le 9 mai 1995, année du mariage du Taulier avec Laeticia.

De l'amour

Adeline Blondieau, qui le connaissait donc très bien, essaie de comprendre ce que ressentait cet être blessé par la vie : "Le fait d'avoir été abandonné par ses parents, ça a fait une blessure qui n'a jamais pu cicatriser. Les gens qui ont connu ce genre de drames enfant ont toujours une espèce de soif d'amour qui, à mon sens, est impossible à étancher vraiment. Il faut l'aimer, il faut l'aimer encore plus et puis, à un moment donné, quand on n'a pas connu nous ce genre de drames, on se dit 'mais là je suis déjà à bloc, je peux pas faire plus'."