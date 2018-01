Johnny Hallyday : Sa sublime villa de Saint-Barthélemy en location

Inhumé à Saint-Barthélemy, Johnny Hallyday a fait le choix de rester sur son île adorée. Beaucoup de ses fans regrettent de le savoir si loin ; ainsi l'église de La Madeleine à Paris, où ont eu lieu ses obsèques populaires, est-elle devenue un lieu de recueillement pour tous ses admirateurs qui ne peuvent entreprendre le voyage vers cette île prisée des Antilles. En revanche, ceux qui ont les moyens pourront non seulement visiter son humble tombe au cimetière marin de Lorient mais aussi séjourner dans sa formidable villa sur les hauteurs.

Une merveilleuse villa

Cela a toujours été le cas, en l'absence de Johnny et Laeticia, la villa Jade est disponible à la location pour les vacanciers. Selon les sites de réservation, elle serait disponible à partir du mois de mars ou de septembre. Le site Eden Rock Villa Rental nous décrit les lieux en ces termes : "Cette merveilleuse villa se distingue par les meubles sur mesure au design pur et zen qui signent ses intérieurs. Le séjour, immense, est modulable pour offrir à ses hôtes toute l'intimité qu'ils souhaitent. Quatre des huit chambres sont installées dans des pavillons indépendants. Deux autres ont été pensées plus particulièrement pour réunir les enfants, qui partageront leur propre salle de bain. Pour votre bien-être, la sublime piscine à débordement court sur toute la largeur de la villa et semble se déverser depuis la colline vers la baie de Marigot. A moins que vous ne préfériez les bulles d'air relaxante du grand jacuzzi, faire un peu d'exercice dans la salle de sport ou profiter d'un film dans la salle de cinéma."

Vous l'aurez compris, la maison de vacances de Johnny et Laeticia Hallyday propose tout le luxe dont on peut rêver. Forcément, cela a un prix : à partir de 4 000 euros la nuit. D'autant qu'il faut réserver 5 nuits minimum, mais le site Eden Rock Villa Rental ne vous offre pas seulement la clé des lieux mais aussi "les services exclusifs de l'Hôtel Eden Rock - St Barths, comme votre Majordome et votre Chef personnels, l'accès à la plage privée la plus glamour de l'île et la priorité pour vos réservations aux restaurants".

Johnny Hallyday et Laeticia ont craqué pour Saint-Barthélemy en 1997 à l'occasion d'une croisière. En 2006, après avoir trouvé le terrain parfait, le couple fait appel à l'architecte Philippe Stouvenot pour imaginer la villa de leur rêve, la villa Jade. C'est ici qu'ils ont passé la plupart de leurs étés depuis la fin des travaux en 2008. La maison a servi de décor à leurs plus belles vacances, aux fêtes d'anniversaire de leurs filles, aux grandes tablées entre copains et au dernier été du rockeur. Depuis quelques jours, Laeticia est de retour à Los Angeles. Jade et Joy ont repris l'école et leur mère supervise le bouclage de l'album posthume de Johnny.