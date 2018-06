Johnny Hallyday "savait que sa décision rendrait la vie de Laeticia infernale"

Discret, voire totalement effacé depuis la mort de Johnny Hallyday, son cousin a pris la parole dans Le Parisien du 15 juin 2018, en marge de la cérémonie pour le 75e anniversaire de l'artiste à la Madeleine. Son nom est Michael Halliday. Fils de Lee Halliday – avec un i comme le nom d'artiste du père adoptif de Johnny Hallyday – de Desta, petit-fils d'Hélène Mar (la femme qui a élevé Johnny lorsque Léon Smet est parti), il est le cousin du Taulier. Vingt ans les séparent, mais les deux hommes ont toujours été proches.

"Il me considérait comme son petit frère. Et pour moi, c'était un grand frère", raconte Michael Ketcham Halliday. Dans l'interview, il explique pourquoi il a décidé de sortir de son silence, six mois après la mort de son cousin. "Mon père, qui vit à Londres, a 91 ans et sort de trois cancers. Il m'a demandé à la mort de Johnny de défendre l'honneur de la famille", avoue-t-il. Pourtant, lorsque l'affaire du testament éclate, Michael se fait toujours aussi discret, reste dans l'ombre. Au Parisien, il lâche que oui, l'honneur de Johnny est "bafoué" par cette histoire. "Il n'a jamais laissé tomber sa famille, rappelle-t-il. J'ai des dizaines d'exemples. Quand je suis resté un mois dans le coma, juste après son propre coma, il appelait tous les jours ma femme." Il poursuit : "Quand ma mère a été malade d'Alzheimer, il a payé son traitement. Sans jamais s'en vanter. Et personne ne lui a jamais dicté ce qu'il avait à faire." Tout comme dans l'affaire du testament. Selon lui, "Johnny avait une angoisse terrible, que sa femme et ses filles viennent à manquer", ce qui explique son choix. "Il fallait qu'il les mette à l'abri. Il me l'a dit : il estimait que David et Laura n'avaient plus besoin de lui à ce niveau, répète-t-il. C'est rude, c'est vrai, mais Johnny avait aussi ce côté rude. Il savait que sa décision rendrait la vie de Laeticia infernale."

À en croire Michael Halliday, "c'est dur pour tout le monde", "pour David, Laura, Laeticia, Jade et Joy". Et d'ajouter : "Mais moi, j'ai été extrêmement blessé qu'on attaque avec autant de virulence Laeticia, qui a vécu vingt-trois ans avec Johnny, qui l'a sauvé, qui l'a soutenu."