Johnny Hallyday : Ses admirateurs réunis de la Madeleine à Saint-Barthélemy

Ce vendredi 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans si le cancer ne l'avait emporté le 5 décembre. Depuis six mois, ces fans se réunissent tous les mois à la Madeleine où le père Horaist donne une messe en l'honneur du rockeur. Pour son anniversaire, c'est un hommage un peu particulier qui a été organisé et a attiré, selon l'AFP, des centaines d'admirateurs autour de l'église.

Des fans étaient présents dès les premières heures du jour. Les chaînes d'information étaient également sur place pour les rencontrer. Certains viennent de loin mais tout le monde n'a pu entrer dans l'église d'une capacité de mille places tout de même. Depuis le parvis, les chansons de Johnny Hallyday s'échappent des enceintes. La foule chante en choeur Retiens la nuit, des larmes coulent sur quelques joues.

Des rockeurs en larmes

À 11h, un hommage a été rendu en présence du cousin de Johnny, Michael Ketcham Halliday, avec lequel il a été élevé. Une participation de 5 euros a été demandée pour contribuer aux frais d'organisation. Ensuite le père Horaist a donné une messe ouverte à tous. L'artiste country Chris Evans devait chanter Salut Charlie, Vivre pour le meilleur ainsi qu'un Hymne à Johnny. La messe s'est terminée sur Que je t'aime repris en choeur.

Comme le résume l'AFP, la Madeleine n'est pas le seul lieu de recueillement pour les fans du rockeur ce 15 juin. Jean-Claude Camus et Michel Drucker, deux amis de Johnny Hallyday, sont attendus cet après-midi à Marseille pour évoquer leurs souvenirs de leur ami au Festival des Livres, des Stars. Dans un village ardéchois près de Viviers, où repose la mère du chanteur, une statue de plus de 3 m doit être inaugurée. À Saint-Barthélemy, où Johnny a été enterré au petit cimetière marin de Lorient, quelques chanceux ont pu aller se recueillir sur place. Jean-Pierre Millot, éditeur local et ami de la star et de Laeticia Hallyday, a immortalisé la tombe du chanteur dans la nuit : elle est recouverte de fleurs et de bougies qui forment le nombre 75. Pendant ce temps, la veuve est à Los Angeles où l'ont rejointe ses plus proches amis comme Hélène Darroze.

Restent les réseaux sociaux où les anonymes comme des membres de sa famille lui ont rendu hommage. Laura Smet a dévoilé un tatouage d'aigle sur son poignet dédié à son père. David Hallyday a posté la photo d'un ange sur Instagram accompagné de ces quelques mots : "Ce jour, pas comme un autre, ressemble hélas à tous les autres... Tu me manques à chaque instant."

Maxim Nucci (Yodelice), l'un des derniers complices de la star et son collaborateur privilégié, a posté une photo de Johnny accompagné d'un coeur dans ses stories Instagram.