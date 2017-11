Johnny Hallyday : Son album de reprises dans les bacs, ses coups de coeur

"J'adore ce projet, je remercie les artistes présents sur ce disque, j'ai hâte de vous le faire découvrir. RDV le 17/11", postait le 6 octobre dernier Johnny Hallyday. Jamais, en cinquante-sept ans de carrière, l'icône du rock français n'avait accepté que ses plus grands tubes soient repris et regroupés sur un même album. Mais lorsque son fidèle directeur musical Yarol Poupaud lui a soumis le projet de ce disque de reprises, le Taulier s'est enfin laissé séduire, partageant le même enthousiasme que son épouse Laeticia. Le résultat : On a tous quelque chose de Johnny, un album hommage au répertoire du chanteur de 74 ans sur lequel figurent 16 titres et qui débute avec le puissant L'Envie suivi de Toute la musique que j'aime et Je te promets. Aucun incontournable ne manque, le bouleversant Marie, Quelque chose de Tennessee, Ma gueule...

Conquis par cet opus dont la promotion est assurée par son manager Sébastien Farran et Yarol Poupaud, Johnny Hallyday a partagé certains de ses coups de coeur sur sa page Twitter. "J'aime bcp cette reprise de #Marie par @Slimaneoff ... Mes filles aussi", a par exemple publié le rockeur le 10 novembre dernier, ou encore "#LePenitencier" probablement une des mes chansons préférées. Je vous présente aujourd'hui la version de @GauvainSers", le 9.