Johnny Hallyday : Son dernier été en famille avec Laeticia à Saint-Barthélemy

Le photographe Gilles Bensimon, sur l'île cet été là, se souvient quant à lui d'un Johnny Hallyday "serein" : "On a parlé de tout et de rien. Il y avait un peu de monde à table et il était comme toujours, dans son univers", raconte t-il en évoquant un déjeuné auquel Laeticia et Johnny l'avaient invité au début du mois d'août. Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer aujourd'hui : "Rétrospectivement, je me dis qu'il savait qu'il était condamné. Qu'il profitait de ses derniers instants de bonheur." Le magazine souligne finalement que ni Laura Smet, ni son demi-frère David Hallyday, n'ont mis les pieds à la villa Jade cet été là, ni même "jamais", malgré les "multiples invitations" de Laeticia.

Pour leur premier été sans le rockeur, Laeticia Hallyday et ses filles sont de retour chez elles à Saint-Barthélemy depuis le 24 juin dernier. Entourées d'Alessandra Sublet, Hélène Darroze, Isabelle Camus ou encore Marie Poniatowski, elles peuvent compter sur leurs proches pour malgré tout profiter de leurs vacances sans Johnny. Et retrouver progressivement le sourire.