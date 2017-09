Johnny Hallyday - Son ex Nathalie Baye a dîné avec lui et aborde sa santé

La santé de Johnny Hallyday est suivie attentivement depuis le mois de mars 2017 dernier et l'annonce de son cancer. L'inquiétude des fans est palpable, mais le rockeur se montre toujours vaillant et il a ainsi assuré ses concerts avec les Vieilles Canailles. Si les rumeurs vont bon train, ce sont ses proches qui sont les mieux placés pour donner des nouvelles, Nathalie Baye en fait partie.

Les anciennes compagnes de Johnny Hallyday sont rassurantes : Sylvie Vartan, mère de David Hallyday, estimait au mois d'août que le pire est derrière la star. Télé Star a désormais les mots de Nathalie Baye, interrogée lors de sa venue au Festival du film international de Toronto : "J'ai diné avec lui il y a quatre jours et je l'ai trouvé bien."

L'ancien couple a gardé de belles relations et dans Causette, l'actrice confiait à propos du père de sa fille Laura Smet (33 ans) : "Il est désarmant, vous savez. Tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Il est très timide, charmant et peut s'avérer très drôle. On a bien ri ensemble." Elle prend sa défense : "C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je suis contente qu'il soit enfin reconnu pour ce qu'il est. Parce que je vous assure qu'à l'époque j'en ai entendu des belles. Tout le monde se demandait ce que je foutais avec ce crétin. Enfin, les gens s'inclinent. Il a fini par avoir tout le monde !" Aujourd'hui, la star ne veut pas qu'on ait peur pour elle, mais le chanteur s'inquiète pour les autres, notamment la population des zones touchées par l'ouragan Irma, lui qui possède une propriété à Saint-Barthélémy, désormais mise à disposition pour les victimes.

Au Canada, Nathalie Baye est venue défendre la nouvelle réalisation de celui qui l'avait brillamment dirigée dans Le Petit Lieutenant, Xavier Beauvois. Dans ce long métrage baptisé Les Gardiennes, elle donne la réplique à sa fille Laura et nous entraîne en 1915 : A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... Sortie prévue le 6 décembre.