Johnny Hallyday : Son incroyable sosie vocal, Jean-Baptiste Guégan

On connaît l'histoire : à force de s'entendre dire qu'il ressemble à Johnny Hallyday, untel est devenu l'un des très nombreux sosies du rockeur, chacun se réclamant plus légitime que l'autre. Avec Jean-Baptiste Guégan, c'est d'abord l'histoire d'un fan avant d'être celle d'un sosie. Et pas n'importe lequel puisque c'est un sosie vocal, assez extraordinaire.

En 1992, le petit Jean-Baptiste devient fan de Johnny Hallyday en le découvrant en concert à Bercy. À 17 ans, il devient Johnny Junior grâce à ressemblance vocale incroyable. Mardi 30 janvier 208, il était l'invité de C à vous sur France 5. Un reportage le montre face à son public. Certains ferment les yeux et s'imaginent devant leur idole. Longtemps, Jean-Baptiste n'a souhaité chanter qu'autour de chez lui, en Bretagne : "Je voulais rester humble et c'était une façon pour moi de le remercier pour la carrière qu'il a fait."

La mort de Johnny Hallyday change la donne. À l'instar des multiples sosies "physiques" du rockeur, Jean-Baptiste Guégan est demandé partout. Près de 200 dates sont à son agenda. Désormais, c'est toute la France qui peut profiter, un soir, de son talent. S'il s'habille en noir sur scène, Jean-Baptiste ne cherche pas à ressembler à son idole. Sa voix est déjà bien suffisante : comme le souligne l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine, la ressemblance vocale entre Guégan et l'idole est bluffante. "Ma vie est complètement en train de changer, confie le chanteur. Cela fait dix-sept ans que je fais ça, mais ma vie a changé. Depuis qu'il y a eu cette vidéo qui a circulé, qui a fait le buzz sur internet et les réseaux sociaux."

Peut-être était-ce le trac, mais on l'a senti ému, presque troublé sur le plateau de C à vous où il était venu raconter son histoire. Comme des milliers de fans, Jean-Baptiste Guégan est encore bouleversé par la mort de Johnny Hallyday, survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Depuis, le rockeur repose, comme il le souhaitait, dans le petit cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy. Laeticia et leurs filles ont regagné Los Angeles et prennent leurs marques, chaque jour un peu plus, dans cette nouvelle vie qu'elles redoutaient tant.