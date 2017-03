Johnny Hallyday "sonné" face au cancer : Son ami Jean-Claude Darmon se confie

Il connaît Johnny Hallyday depuis des années et entretient une amitié toute particulière avec le chanteur français de 73 ans, qui a confirmé hier (mercredi 8 mars) être traité pour un cancer. Jean-Claude Darmon s'est exprimé ce soir sur le sujet sur les ondes de RTL.

Interrogé par Marc-Olivier Fogiel dans son émission quotidienne d'actualité RTL soir, Jean-Claude Darmon a d'entrée tenu à rassurer tous les fans du rockeur emblématique, alors que le magazine Closer affirme dans son numéro paru jeudi 9 mars qu'il est "dans un état très préoccupant". "Il va bien. Il va comme un athlète de haut niveau que l'on connaît. Quand il annonce qu'il est en forme, Johnny ne ment pas, il est en forme", a-t-il certifié à Marc-Olivier Fogiel. Un discours similaire à celui tenu un peu plus tôt par le réalisateur de Chacun sa vie (en salles le 15 mars), Claude Lelouch.

Si l'ami intime de Johnny a eu peur pour lui, il est à présent beaucoup plus confiant : "J'ai craint pour lui au début de l'information. Mais dès lors que les médecins ont été d'une grande clarté, et que le traitement qui a suivi l'a soulagé pleinement, ce qu'il dit est parfaitement exact. Y aucune raison de s'inquiéter. J'ai le sentiment profond qu'il va s'en sortir une fois de plus comme il a toujours fait. Malgré le fait que chacun attend la mort de Johnny. Mais il faudra patienter très très longtemps."

Vivant lui aussi une partie de l'année à Los Angeles, tout comme Johnny Hallyday, Jean-Claude Darmon ne l'a pas récemment vu, mais l'a régulièrement au téléphone. "Je l'ai de façon permanente au téléphone. Le téléphone ne ment pas, la voix ne ment pas. Et puis Johnny n'a aucune raison de me raconter des conneries", a-t-il lâché. Et lorsque les deux amis fidèles discutent, l'homme d'affaires de de 75 ans ne décèle aucune faille : "Il a la voix du gagneur que je connais. De l'homme qui ne se laissera pas abattre par quoi que ce soit ni qui que ce soit. Je ne suis pas content qu'il soit malade, mais je n'ai pas d'inquiétude sur l'échéance qu'on lui programme."

Il a été un petit peu sonné par ce choc

Comment Johnny Hallyday a-t-il vécu l'annonce du cancer ? "Comme toute personne qui apprend une mauvaise nouvelle, il a été un petit peu sonné par ce choc, par cette annonce. Mais dès lors que les médecins ont approfondi le sujet, dès lors qu'il a eu en main tous les éléments de guérison... Evidemment il est dans l'état que l'on connaît aujourd'hui,en pleine forme, il se soigne. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour son avenir", a-t-il réaffirmé.

Alors que Marc-Olivier Fogiel a rappelé que Johnny Hallyday a précédemment affronté le cancer - il a été touché par un cancer au côlon -, Jean-Claude Darmon a assuré qu'aucune opération n'est prévue pour soigner son cancer du poumon. "Pour l'instant il n'en est pas question. Il faut laisser faire les choses telles qu'elles sont et ne pas prévoir le pire. Le pire c'est toujours facile à dire", a-t-il assuré, confirmant que le chanteur est "est en chimiothérapie actuellement", comme le rapportait le magazine Ici Paris, qui avait également fait état de cette maladie en couverture de sa nouvelle édition.

Les gens connaissent mal Laetitia

Et si certains voient en la préparation de la succession de Johnny l'aveu d'une fin proche, il n'en est rien. "Johnny a toujours prévu sa succession bien avant. Contrairement à l'idée que l'on s'en fait, Johnny est un homme intelligent. Il sait aussi que l'on ne va pas vivre éternellement. Qu'il ait prévu sa succession, c'est le minimum qu'il puisse faire. Pas parce qu'il est en danger mais parce que c'est un homme qui prévoit", a assuré son fidèle ami.

Quant à la place importante occupée par Laeticia Hallyday, Jean-Claude Darmon a confirmé ce que l'on sait déjà, à savoir : "C'est son ciment. Le sang autour de sa vie, sa force. (...) Les gens connaissent mal Laeticia, elle est en béton armé. D'avoir autant d'amour autour de lui lui permet de penser à l'avenir de façon sereine."

Si sereinement qu'il remontera bientôt sur scène et retrouvera Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour le lancement de la tournée des Vieilles Canailles en juin prochain.

Olivia Maunoury