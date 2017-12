Johnny Hallyday "souffrait énormément" : Jacques Dutronc salue son courage

Il a partagé avec lui son tout dernier concert. C'était à Carcassonne le 5 juillet dernier, pour l'ultime date de la tournée des Vieilles Canailles.

Tandis qu'Eddy Mitchell s'est rapidement exprimé après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre à son domicile de Marnes-la-Coquette, Jacques Dutronc a mis plus de temps à réagir. Le chanteur de 74 ans est sorti du silence le 7 décembre sur RTL.

Ami de Johnny Hallyday depuis l'adolescence, Jacques Dutronc s'est exprimé avec le franc-parler et le ton direct qu'on lui connaît. "Quel courage, oh la vache... Il avait beau faire de la gonflette, de s'entretenir, c'est à l'intérieur que c'était balèze. Chapeau", a-t-il lâché en direct. Le père de Thomas Dutronc garde l'image d'un artiste qui ne voulait pas montrer à ses fans qu'il souffrait. Et pourtant... "Il a eu un courage énorme. Tout le monde oubliait sa maladie. Cette espèce de crabe de merde... Je savais qu'il souffrait énormément. C'était terrible. Le côté coulisses n'était pas beau à voir, a confessé son ami de longue date. Le voir comme ça, ça faisait mal pour lui. C'était assez gênant. Je remerciais souvent le public de l'accueillir de cette manière-là, aussi bien qu'avant, voire mieux. Au moins, ça requinquait notre Johnny. C'était une très bonne chimio."

Jacques Dutronc a profité de cette interview pour revenir sur leur rencontre et leur amitié à laquelle il tenait tout particulièrement. "Je l'ai connu lorsqu'il ne l'était pas. On a déjà été mort ensemble, mort de rire, de peur, de soif... On s'est bien marré", s'est-il souvenu avec nostalgie et tendresse.

Son immense peine, Jacques Dutronc la partage avec Eddy Mitchell, l'autre Vieille Canaille. "J'ai appelé Eddy Mitchell, qui était très peiné. On est très touché par ce qui arrive", a-t-il confié, affirmant que Johnny Hallyday lui avait demandé de l'accompagner sur sa prochaine tournée, qui ne se fera malheureusement pas...