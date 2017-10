Johnny Hallyday : Tendre moment d'amour avec Laura Smet

Johnny Hallyday , son épouse Laeticia et leurs deux filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) ne sont toujours rentrés à Los Angeles. Depuis la fin de ses vacances de rêve à Saint-Barthélemy, l'heureuse petite famille se trouve à Paris et séjourne dans sa magnifique maison située dans le cossu Ouest parisien. Si le rockeur préféré des Français n'a pas repris le chemin de la Cité des anges, c'est parce qu'il enregistre actuellement son nouvel album, entouré de ses plus fidèles musiciens dont Maxim Nucci.

Depuis un mois, le Taulier travaille d'arrache-pied en studio, un joli pied-de-nez au cancer qu'il combat avec courage. Une maladie qu'il avait choisi d'officialiser en mars dernier, se voulant rassurant. Sa tournée avec les Vieilles Canailles Eddy Mitchell et Jacques Dutronc et l'enregistrement de son nouvel opus suffisent à prouver que Johnny Hallyday est très loin d'avoir dit son dernier mot, pour la plus grande fierté de Laeticia.

Mercredi 4 octobre, l'icône du rock a passé une énième journée en studio accompagnée de son épouse. Le Taulier a reçu la visite d'un autre membre de sa famille dont il est très proche : sa fille Laura Smet. Après une apparition très remarquée à la Fashion Week, au défilé Chanel organisé le 3 octobre au Grand Palais, l'actrice de 33 ans a profité de la présence de son papa à Paris pour passer du temps avec lui et découvrir en avant-première ses nouveaux morceaux. Une rencontre dans la pénombre immortalisée par la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye mais aussi par sa belle-mère, Laeticia Halliday sur Instagram. "LOVE", commente Laura Smet sur sa page Instagram, "Family Night" indique la maman de Jade et Joy dans sa story éphémère. Père et fille apparaissent enlacés et extrêmement complices.