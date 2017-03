Johnny Hallyday traité pour un cancer : Son fils David donne des nouvelles...

Depuis que Johnny Hallyday a confirmé qu'il était traité depuis quelques semaines pour un cancer, apparemment des poumons, tout le monde s'inquiète pour sa santé. Sa femme Laeticia, récemment récompensée à Paris pour son engagement humanitaire, le soutient ardemment, et ses proches donnent des nouvelles rassurantes.

Au micro de Philippe Vandel, sur l'antenne de France Info, le fils du rockeur de 73 ans, David Hallyday, n'a pas échappé aux questions sur sa santé. "J'ai des nouvelles régulièrement. Il va très bien. Merci beaucoup. Ça fait chaud au coeur de voir tant de gens qui me posent des questions", a-t-il d'abord répondu.

Et de poursuivre, cash : "C'est pas trop mon taf, ni mon devoir de parler de sa santé mais bon, si les gens qui s'inquiètent et se posent la question, il va bien et il suit son traitement. Tout est nickel. Ce n'est pas à moi de rassurer les gens. C'est à lui de donner les informations sur son état. Ce n'est pas à moi... Ce serait hyper impudique et je ne le ferai pas."

Bien que "sonné", Johnny Hallyday compte se battre jusqu'au bout et a d'ores et déjà rassuré ses fans en affirmant que ses jours n'étaient pas en danger. D'ailleurs, il sera bien présent sur scène auprès d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc pour la nouvelle tournée des Vieilles Canailles.

Thomas Montet