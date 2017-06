Johnny Hallyday : Un 74e anniversaire plein d'amour, avec ses femmes et David

Depuis qu'il est rentré en Europe, Johnny Hallyday a des étoiles plein les yeux. Engagé dans une lutte contre le cancer, qu'il a officialisée sans alarmer en mars dernier, le célèbre rockeur français retrouve un second souffle. La célébration de son 74e anniversaire fait partie de ces bouffées d'oxygène.

Comblé par l'accueil que ses nombreux fans lui ont réservé en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, Johnny Hallyday a reçu énormément d'amour le 15 juin, jour de son anniversaire. Les tendres messages n'ont cessé de se succéder toute la journée sur les réseaux sociaux. Tandis que sa fille Laura Smet (qu'il a eue avec Nathalie Baye) lui a adressé un simple mais efficace "Joyeux anniversaire papa", accompagné des hashtags "#sifieredetoi #rockandrolldaddy #jetaime", que son fils David (né de sa relation avec Sylvie Vartan) a posté "Happy birthday dad !!! You're the best love you ...", sa femme Laeticia a usé de bien plus de mots pour célébrer l'homme de sa vie. "Joyeux anniversaire mon amour @jhallyday au papa merveilleux que tu es. My soul mate My best friend May All your dreams come true. You are one of a Kind #endlesslove #MonHeros", a-t-elle partagé, touchant message accompagné d'une photo de couple. Recouverte d'une couverture, Laeticia Hallyday enlace le chanteur. Leurs regards en disent long sur leur complicité exceptionnelle depuis plus de vingt ans.