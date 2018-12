Johnny Hallyday, un an déjà : Laeticia Hallyday, émue du succès de son album

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday est mort.

Après des mois de bataille durant laquelle il est même remonté sur scène, le rockeur a finalement succombé au cancer. Personne ne pouvait y croire comme on peut l'entendre de la bouche de ses proches dans le récent documentaire diffusé par C8 et signé Laurence Ferrari.

Un an après, que nous reste-t-il ? Des querelles de famille, sans doute, mais surtout un album. Un grand disque enregistré par Johnny Hallyday et son complice Maxim Nucci (Yodelice). Ensemble, ils avaient déjà signé le magnifique 20 ans, sur des paroles de Miossec, ou encore le génial De l'amour, grand moment de sa dernière tournée.

Mis en vente le 19 octobre 2018, l'album n'a pas fuité. Grâce à un dispositif inédit et malin, maison de disques et proches - six personnes en tout seulement - ont pu mener à bien ce projet sans que rien ne soit gâché pour les fans. Lors d'une fête privée organisée par Warner Music France, Laeticia Hallyday avait déclaré via skype : "On est loin, mais on est de tout coeur avec vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cet album (...) Il serait tellement fier de ce succès." En moins d'un mois, Mon pays c'est l'amour avait déjà dépassé le million d'exemplaires vendus. Avec les fêtes de fin d'année, ce chiffre pourrait exploser.

À l'approche de Noël, comment ne pas avoir une pensée pour ses quatre enfants, David Hallyday, Laura Smet et les petites dernières, Jade (14 ans) et Joy (10 ans) ? Tous vont passer leur premier Noël sans leur père. On pense à elles, à eux, à Laeticia qui est de retour à Saint-Barthélemy où repose Johnny... À tous ceux, et ils étaient nombreux à la Madeleine comme partout en France, qui l'aimaient.