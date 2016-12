Johnny Rzeznik, papa à 51 ans : La star des Goo Goo Dolls aux anges !

John Rzeznick, leader et cofondateur des Goo Goo Dolls, aura pris son temps. Ce n'est qu'à 51 ans que le rockeur est devenu papa pour la première fois. Son épouse Melina Gallo a accouché le 22 décembre 2016 d'une petite fille que le couple a prénommée Liliana Carella.

C'est au site de la chaîne E! que le chanteur a confirmé la grande nouvelle et précisé que son bébé pesait 3,43 kg et mesurait 50,8 cm à la naissance. John Rzeznick ajoute : "Melina et moi sommes tombés amoureux d'elle dès que nous l'avons entendue pleurer."

En raison de cette naissance, les Goo Goo Dolls sont en plein break dans leur tournée depuis mi-décembre. Leur onzième album, Boxes, est sorti en mai dernier.

John Rzeznick et Melina sont ensemble depuis plus dix ans, mais ils ont attendu l'été 2013 pour se marier, à Malibu. Avant cette grande histoire d'amour, le rockeur a été déjà marié de 1993 à 2003 au mannequin Laurie Farinacci. En treize années de vie commune, le couple n'a pas eu d'enfants. On imagine fort bien l'excitation de John de connaître ce bonheur aujourd'hui, à 51 ans.