Jon Voight s'en prend aux stars anti-Trump : "C'est de la trahison"

A Hollywood, Jon Voight reste l'un des appuis les plus fidèles de Donald Trump malgré les nombreuses polémiques qui ternissent la réputation de l'homme politique. Si le nouveau président américain n'a pas le soutien de nombreuses personnalités dans son camp, il peut toutefois compter sur l'acteur de 78 ans pour prendre sa défense.

Interrogé mardi par le site TMZ, le père de l'actrice Angelina Jolie a donné son avis sur la marches des femmes anti-Trump qui a secoué les villes du monde entier samedi 21 janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Alors que plusieurs millions de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre le discours sexiste, raciste et xénophobe du 45e président des Etats-Unis, Jon Voight s'en est pris aux stars hollywoodiennes qui ont été vues entre Washington, Los Angeles et New York.

Cette marche dénigre la présidence

Selon lui, cette marche des femmes anti-Trump est une véritable "trahison" à l'encontre de la démocratie. "Cette marche contre le gouvernement et contre le président est très destructive. Le droit de protester, c'est le premier amendement. Mais de quoi s'agissait-il avec cette marche ? Cette marche était contre le gouvernement et contre le président, cela dénigre son bureau et sa présidence. Et ce n'est pas bon", a-t-il déclaré.

C'est ainsi que le comédien a choisi de prendre pour exemple deux personnes célèbres. "Lorsqu'on voit des jeunes gens tels que Shia LaBeouf et Miley Cyrus, qui ont une grande communauté de fans qui les regardent, que leur apprennent-ils ? Ils leur apprennent ce qu'est la trahison. Ils leur apprennent à se lever contre le gouvernement et à ne pas accepter la volonté des personnes, pour cette présidence. C'est un jour très triste lorsque je vois ça. Je trouve ça très triste de regarder ce que les gens d'Hollywood font, mais ils ont énormément d'influence, donc ce n'est pas vraiment bon", a-t-il conclu.