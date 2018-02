Jonah Hill, métamorphosé et amoureux : L'identité de sa jolie blonde dévoilée

Exit l'enfant-chéri de la comédie américaine, ce héros attachant et à l'embonpoint certain de SuperGrave (2007) : Jonah Hill a changé. L'acteur aujourd'hui âgé de 34 ans est un homme nouveau. Il s'est largement affiné, quitte à surprendre ses fans de la première heure qui ont eu du mal à le reconnaître. Et depuis peu, il a retrouvé l'amour.

Le Daily Mail avait repéré l'acteur du Loup de Wall Street et 21 Jump Street au côté d'une jolie blonde, à New York, en septembre 2017. Et depuis, ils ont été croisés plusieurs fois ensemble, affichant leur complicité, jusqu'à il y a quelques jours en vacances du côté de Cabo San Lucas au Mexique. Mais le mystère demeurait autour de l'identité de cette jeune femme. Us Weekly révèle aujourd'hui qu'elle se nomme Erin Galpern.

Cette nouvelle histoire d'amour intervient dans un contexte particulier pour Jonah Hill qui a perdu son grand frère, Jordan Feldstein, impresario et manager de longue date des Maroon 5 notamment. Une mort qui remonte au 22 décembre 2017 et que le comédien a dû surmonter, épaulé par sa nouvelle dulcinée. De quoi rendre le couple plus fort encore.

Après avoir été en couple avec Jordan Klein, son amour de jeunesse avec qui il a rompu en 2011, Jonah Hill avait notamment fréquenté la fille de Dustin Hoffman, Ali, pendant plusieurs mois avant une rupture en septembre 2012.

Jonah Hill sera prochainement à l'affiche de la série Netflix Maniac avec Emma Stone, mais également du prochain film de Gus van Sant, T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied.