Jonatan Cerrada : Le 1er gagnant de Nouvelle Star revient en musique !

Il a été le premier gagnant du télé-crochet Nouvelle Star en 2003 sur M6, Jonatan Cerrada a plus ou moins disparu de la circulation après quelques succès commerciaux et une participation à l'Eurovision en 2004 à Istanbul. Aujourd'hui établi en Indonésie où il est parti vivre en 2015 pour retrouver l'inspiration, le jeune homme travaille actuellement à son retour en musique !

En effet, mercredi 5 avril, Jonatan Cerrada a dévoilé un tout premier teaser de titre après des années de silence radio, My Rodeo. Ce titre enjoué mélangeant indonésien et anglais, composé par ses soins, aborde un sujet quelque peu délicat. "Avez-vous déjà été secrètement amoureux de votre meilleur ami ? Parce que ma nouvelle chanson est faite pour vous...", a-t-il indiqué ce 6 avril sur son compte Instagram très suivi.

Ravis d'avoir des nouvelles de leur ancienne idole, les admirateurs de Jonatan Cerrada n'ont pas tardé à manifester leur joie de le savoir en train de renouer avec la musique. "C'est trop bien de réentendre ta voix", "C'est superbe, bravo !", "Quel plaisir de retrouver ta voix et ta créativité, merci !", pouvait-on lire en réaction à sa dernière publication musicale.

Pour rappel, c'est à l'été 2015 que Jonatan annonçait sa décision irrévocable de quitter la France. Un an après avoir perdu son frère aîné et choisi d'arrêter sa carrière, Jonatan Cerrada décidait de changer radicalement de vie. "J'ai vécu une expé­rience extra­or­di­naire. Je pense que je revien­drai (à la musique) d'une manière où d'une autre. Peut-être pas par ce processus d'al­bum, de commer­cia­li­sa­tion, de promo­tion... Tous ces aspects qui – aujourd'­hui – ne me corres­pondent plus (...) Je pars à la rentrée m'ins­tal­ler Asie pour décou­vrir d'autres vibes, une autre culture dans laquelle j'ai envie d'évo­luer. C'est le destin. Je crois beau­coup à ça. Je pense que les choses sont écrites d'avan­ce", déclarait-il alors à BFMTV.