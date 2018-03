Jonatan Cerrada se lance dans le cinéma au côté d'une énorme star !

On a connu Jonatan Cerrada en candidat de télé-crochet, en candidat de l'Eurovision et même en acteur de série télé dans Un, dos tres. On le retrouvera bientôt sur grand écran ! Le jeune homme de 32 ans, qui vit désormais à Bali, a annoncé un nouveau projet...

Comme le dévoile Ciné Télé Revue, Jonatan Cerrada va tourner un film dès le 23 mars. "Je suis la tête d'affiche avec Nirina Zubir [qui a joué dans une dizaine de films, a présenté Indonesian Idol et est apparue dans des pubs pour L'Oréal ou Toyota, NDLR], une énorme star ici. C'est une histoire d'amour entre un Français et une fille d'un petit village de Sumatera, Bukittinggi. C'est un gros challenge car c'est en indonésien et comme c'est le rôle principal, j'ai pas mal de texte à apprendre. C'est pour ça que j'ai un coaching de dix jours sur place avant l'arrivée des autres comédiens", a-t-il confié. Jonatan Cerrada est particulièrement heureux de ce nouveau défi. "J'ai hâte. C'est vraiment super excitant tout ça !", a-t-il ajouté.

Si le cinéma lui tend les bras, le jeune homme n'en oublie pas pour autant la musique. Après avoir sorti plusieurs albums, il a préparé un nouveau disque et dévoilé "un premier titre en indonésien intitulé Lelaki lain di hati, qui signifie en français Un autre homme dans le coeur", relate Ciné Télé Revue. Pour en faire la promotion, il a été invité de l'émission Indonesian Idol, la version indonésienne de... Nouvelle Star.