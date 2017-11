Jonathan Bennett : Le beau gosse de Mean Girls, gay, a trouvé un chéri (canon)

Jonathan Bennett, alias Aaron Samuels dans la comédie Mean Girls, est un homme amoureux et le montre ! L'acteur américain de 36 ans a dévoilé un cliché le représentant avec son chéri, Jaymes Vaughan, sur son compte Instagram.

Discret sur sa vie amoureuse, Jonathan Bennett n'avait jamais vraiment évoqué sa sexualité. Il a toutefois fini par confirmer ce qui était un secret de polichinelle : à savoir qu'il est homosexuel. Il a même dévoilé son histoire de coeur avec Jaymes Vaughan (34 ans), star de la télévision, participant des émissions The Amazing Race et The Talk. Lundi 6 novembre 2017, il a posté un cliché de son amoureux et lui, tous deux très chic, habillés en costume de soirée. "Ce gars est plus beau que les autres. Il me rend plus beau. Je suis le plus chanceux #love", a-t-il commenté en légende.

Quelques jours plus tôt, c'était Jaymes Vaughan qui postait une photo sur son compte Instagram, pour Halloween.

Jonathan Bennett a notamment joué au cinéma dans Treize à la douzaine 2 et Pawn ainsi qu'à la télévision dans Veronica Mars et, plus récemment, Awkward.