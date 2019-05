Jonathan (L'Île de la tentation 2019) : Son nouveau défi séduction dévoilé

Une nouvelle aventure attend Jonathan. En story Instagram, le candidat de L'Île de la tentation 2019 a annoncé qu'il allait participer à un concours de beauté. Il a en effet été choisi pour représenter la Bretagne à l'élection Mister Universel France, le 25 mai prochain.

"Après les inspirations urbaines de l'édition 2018, les candidats au concours du plus bel homme de France vous guideront cette année à travers les époques qui ont marqué l'Histoire et la culture de nos civilisations. Chorégraphiés et mis en scène par le directeur artistique et président du concours Joanes Glow, les 18 candidats défileront sur six tableaux. Accompagnés de danseurs, ils offriront au public un véritable spectacle, entre spectacle de danse et fashion show", peut-on lire sur le site de l'événement qui existe depuis 2017.

C'est ce mercredi 22 mai 2019 que Jonathan est parti pour Lyon et il a partagé ses aventures avec ses abonnés. Ces derniers ont donc découvert son arrivée à l'hôtel et sa séance de maquillage. Les autres participants et lui se sont ensuite prêtés au jeu de la séance photo torse nu, puis en slip. Pour espérer remporter le concours, il devra séduire l'animateur radio Jordan de Luxe (Voltage), Miss Multinational Europe 2019 Madison Breziat, le chanteur LJ, le danseur professionnel de Danse avec les stars Jordan Mouillerac, la première Dauphine de Belle de France 2018 Charlotte Miralles et Mister Universel 2017 Mickael Aghadjanian.

On lui souhaite bonne chance !