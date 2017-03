Jonathan (Les Anges 9) bientôt papa : Sa femme est enceinte !

Ce jeudi 16 mars 2017, Ayem Nour recevait Jonathan dans le Mad Mag (NRJ12). Le candidat de télé-réalité est revenu sur son aventure dans Les Anges 9. L'occasion d'apprendre une heureuse nouvelle.

Bien qu'il soit marié depuis plusieurs années à Racha et soit l'heureux papa d'une petite fille, la chroniqueuse Fiona n'a pas hésité à demander à Jonathan avec quelle candidate il aurait pu vivre une histoire d'amour s'il avait été célibataire. Et le cousin de Zinédine Zidane a eu une réponse qui a dû en faire rêver plus d'une : "Je suis marié et je n'arrive pas à me projeter célibataire, à trouver une fille belle. Ma femme me comble."

Touchée, Ayem Nour en a profité pour faire une grande annonce : Jonathan sera prochainement de nouveau papa. Sa compagne est en effet enceinte de leur deuxième enfant. Pour l'heure, aucune autre information sur le sujet n'ont été faites.

Nous adressons toutes nos félicitations à Jonathan et Racha pour cette heureuse nouvelle.