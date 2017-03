Jonathan (Les Anges 9) : "Evy ne me donnait pas envie de la découvrir"

A l'instar de Sarah Lopez (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour) ou encore Jordan (Les Ch'tis), Jonathan s'est envolé pour Miami afin de tourner Les Anges 9. Une nouvelle plutôt bien accueillie par sa femme Racha, enceinte de leur deuxième enfant : "Elle n'a pas mal réagi. On s'est mis d'accord dès le début. Elle n'est pas du genre à me mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr qu'elle n'a pas fait mes valises (rires), mais elle est derrière moi. Elle a confiance."

Heureusement pour le couple, la production a tout mis en oeuvre pour qu'ils ne souffrent pas trop de l'éloignement : "Dans Secret Story on n'avait aucun contact avec l'extérieur, tandis que dans Les Anges on a le téléphone le dimanche. Et la production était gentille avec moi. Si je voulais parler à ma femme, je pouvais le faire." C'est donc l'esprit léger et très motivé qu'il a tenté sa chance, non pas en tant qu'humoriste (son rêve après Secret Story 9), mais footballeur : "L'anglais, ce n'est pas trop mon truc. Donc faire acteur ou humoriste aux States s'annonçait compliqué. Je savais que je n'allais pas finir pro car j'ai 28 ans et je n'étais pas au top physiquement, mais je me suis dit que j'allais jouer au ballon car c'est ce que j'aime. Ça me permettait aussi de voir mon niveau aux Etats-Unis."

Anissa et Evy, ses bêtes noires

Participer aux Anges voulait également dire supporter les états d'âme des autres candidats. Et cette année, on peut dire que les filles de l'aventure ont donné de la voix, une situation que Jonathan a parfois eu du mal à supporter : "Les disputes quand c'est entre filles je ne m'en mêle pas trop. Mais quand ça criait pour rien, j'essayais de mettre mon grain de sel pour calmer les choses. J'essayais de réconcilier tout le monde. J'ai des coups de gueule parfois aussi, mais je suis quelqu'un d'optimiste, je n'aime pas les embrouilles."

Mais ce qui l'a probablement le plus déçu, c'est l'attitude d'Anissa : "J'étais un peu agacé par le fait qu'Anissa ne veuille pas s'intégrer. On ne le voit pas, mais j'allais souvent la voir pour lui dire de venir avec nous. C'est vrai qu'à un moment donné ça m'a saoulé. Elle n'a pas mis du sien dans l'aventure pour exister dans l'aventure et être appréciée de tout le monde. Au contraire, elle s'est encore plus enfoncée et ça m'a fait de la peine pour elle. Elle n'a pas pu vivre son aventure pleinement."

Jonathan a également eu beaucoup de mal avec une autre candidate de l'aventure : "Evy ne me donnait pas trop envie de la découvrir. C'est rare que je n'arrive pas à m'entendre avec une personne, mais elle est un peu mystérieuse. Je ne sais pas quoi penser d'elle." Il a heureusement accroché avec tous les autres participants, en particulier Jordan, son coup de coeur de l'aventure.

