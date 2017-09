Jonathan Rhys-Meyers et sa femme : "Notre bébé repose au pied d'un arbre"

Sur les images qui accompagnent le message de Mara Lane figure donc l'arbre en question mais également une courte vidéo dans laquelle on entend la voix du docteur le jour où il a appris au couple que le coeur du bébé ne battait plus. "Merci encore au Dr Stu de nous avoir accompagnés dans ce moment difficile, regarder une échographie et ne pas avoir le battement d'un coeur est très irréel et plus que triste. Merci à Dieu le père (...) d'apporter la paix à ceux qui la cherchent et puissions-nous grandir en tant qu'êtres humains en ayant plus de compassion pour toute l'humanité", a-t-elle conclu.

En couple depuis 2014 et mariés depuis environ un an, Jonathan Rhys-Meyers et Mara Lane sont les parents d'un petit garçon prénommé Wolf, né en décembre 2016.