Jonathan Rhys-Meyers ivre : Arrêté par la police après une dispute avec sa femme

C'est le genre de frasques auxquelles on ne pensait plus assister. Mais Jonathan Rhys-Meyers a encore fait parler de lui. Cet ancien habitué des cures de désintoxication – pour sa dépendance à l'alcool – a cette fois choqué les passagers d'un vol de la compagnie American Airlines reliant Miami à Los Angeles ce dimanche 8 juillet 2018. Alors qu'ils voyageaient avec Wolf, leur fils de 1 an, Jonathan Rhys-Meyers et sa femme Mara Lane se sont violemment disputés.

"Va te faire foutre, je veux divorcer", aurait notamment lâché la comédien britannique, visiblement éméché, d'après le Daily Mail. Selon des témoins, la star irlandaise de la série Les Tudors se serait lancée dans une tirade contre sa femme, multipliant les injures, parce qu'elle lui avait demandé de ne pas utiliser sa cigarette électronique. Un passager installé derrière le comédien, qui voyageait en première classe, a confié au Sun Online que le comédien se comportait "de façon imprévisible" et qu'il avait ennuyé bon nombre de passagers pendant le vol.

Selon lui, Rhys-Meyers commandait "boisson après boisson" et est allé aux toilettes une douzaine de fois – probablement pour consommer tranquillement son e-cigarette. Il était tellement ivre qu'il n'aurait pas remarqué que son jean lui était tombé sur les chevilles à un moment, apprend-on grâce aux témoins. C'est alors que la mère de son fils est à nouveau entrée en jeu pour le calmer en lui disant que, s'il n'arrêtait pas, l'avion serait forcé d'atterrir pour le débarquer, ce qui n'a pas manqué de faire exploser le turbulent voyageur. "Va te faire foutre ! Ferme ta gueule ! Je divorce dès qu'on arrive, tu m'ennuies, laisse-moi tranquille, putain", aurait notamment lâché l'acteur de Match Point. "Qui a dit que j'utilisais ma cigarette ? Qui ? Qui ? Montrez-moi qui a dit ça", aurait-il ajouté.

"Quand je suis descendu de l'avion, j'ai vu des voitures et Jonathan Rhys Meyers entouré de policiers", continue le témoin. Cinq voitures de police se trouvaient en effet sur le tarmac pour accueillir la star ivre, et les autres passagers ont dû attendre une heure à l'intérieur de l'avion.

Au final, Jonathan Rhys-Meyers a pu repartir après avoir été réprimandé par la police pour son comportement. Il a nié avoir fumé sa cigarette électronique, ce qui lui a évité une charge mineure et une amende de 4000 dollars.