Jonathan Rhys Meyers, papa et mari comblé : ses démons enfin derrière lui ?

Jonathan Rhys-Meyers semble aller mieux ! L'acteur irlandais a fait une arrivée remarquée au Festival du Film de Venise ce jeudi 30 août 2018, pour présenter le film The Aspern Papers. Pour l'occasion, il a fait le voyage en famille avec sa femme Mara Lane et leur petit Wolf (1 an).

Tout sourire, le comédien de 41 ans s'est affiché en forme et complice avec sa compagne. Un joyeux portrait de famille qui contraste avec son arrestation, ivre, à la sortie d'un avion, après une violente dispute conjugale en plein vol. Un épisode sur lequel il est revenu quelques jours plus tard, lors d'une interview pour l'émission Larry King Now : "Quand ma femme a su que j'avais commandé un verre, elle s'est vraiment vraiment mise en colère contre moi parce que je ne devrais pas boire. Ça ne me va pas et j'étais sobre depuis longtemps."

Même si elle n'a pas complètement oublié ses vieux démons, la star des Tudors semble plus apaisée depuis la naissance de son fils. Mais la perte d'un second enfant à l'été 2017 a fait replonger le comédien dans l'alcool. "Il a su transformer en art toute la laideur et les blessures dans sa vie et c'est la personne la plus forte que je connaisse, avait confié sa compagne sur Instagram après qu'il avait été aperçu ivre à l'aéroport de Dublin au mois de septembre suivant. Il semble cependant, à chaque fois que nous faisons des progrès... que nous faisons deux pas en avant et un pas en arrière." Après un nouveau passage en cure de désintoxication, c'est en famille que Jonathan Rhys-Meyers fait son grand retour au Festival de Venise.