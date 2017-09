Jonathan (Secret Story, Les Anges) papa pour la deuxième fois !

"Je suis marié et je n'arrive pas à me projeter célibataire, à trouver une fille belle. Ma femme me comble", a déclaré Jonathan (Secret Story 9) avant d'annoncer la troisième grossesse de sa compagne dans le Mad Mag en mars dernier. Et ça y est il est à nouveau papa.

Tout a commencé dimanche 10 septembre lorsqu'en milieu de matinée l'actuel candidat des Vacances des Anges, bienvenue chez les Grecs, a dévoilé dans sa story Instagram être à l'hôpital auprès de sa chérie Racha.

Celui qui avait protégé le secret "Je suis le cousin germain d'une légende du football français", en l'occurrence Zinédine Zidane, a, quelques dizaines de minutes plus tard, posté une autre publication sur laquelle il s'est pris en photo et a écrit le message : "Dieu est grand." Le tout accompagné d'un émoticône tête de bébé garçon.

Puis, toujours sur Instagram, il a écrit : "Grâçe à dieu, mon petit garçon est né aujourd'hui à 11h50 en bonne santé hemdoulileh, mon épouse se porte bien et nous sommes très heureux de partager cet heureux événement avec vous. Merci à tous pour tous vos messages, ça nous touche."