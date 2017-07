Jonathan (Secret Story 9) bientôt papa : Sa compagne dévoile son baby bump

Marié depuis plusieurs années à une certaine Racha, Jonathan Zidane va être pour la seconde fois de sa vie l'heureux papa d'un petit bout de chou. Candidat emblématique de la neuvième saison de Secret Story, le jeune homme semble vivre des jours heureux aux côtés de la femme de sa vie d'après les nombreuses photos qu'il poste régulièrement sur Instagram.

Depuis son retour du tournage de la seconde saison des Vacances des Anges, le Marseillais n'a d'yeux que pour sa belle. Sur le réseau social, il le prouve : les mains bien accrochées au baby bump de sa compagne et mimant un câlin, le cousin de Zinédine Zidane prend la pose sous le regard émerveillé de ses quelque 360 000 abonnés. Dans la légende de sa photo, Jonathan mentionne trois petits sabliers en émojis qui rappellent que l'heureux évènement arrivera en septembre prochain.

Les fans du sudiste semblent conquis. Près de 30 000 personnes ont mentionné qu'ils ont "liké" la photo, rien que ça. "La femme est belle le mari pareil donc l'enfant faut pas s'en douter", "Bravo au plus beau", "Félicitations John! Que du bonheur pour toi et ta petite famille", "Magnifique photo, rien de plus magique de voir la femme qu'on aime porter la vie de son enfant" et autres "Trop beau", lit-on dans les nombreux commentaires sous le cliché.