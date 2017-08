Jonathan Zidane (Secret Story 9) : Son frère est son véritable sosie !

Les Français l'ont découvert et apprécié dans Secret Story 9 (NT1) avant qu'il ne participe à la 9e saison des Anges de la télé-réalité pour NRJ12 il y a quelques mois, Jonathan Zidane est l'un des visages les plus connus de la télé-réalité en ce moment. Ce visage, le charmant père de famille le partage d'ailleurs de manière quasi-identique avec son petit frère !

En effet, sur le compte Instagram de Jonathan - dont le secret dans SS9 était, on le rappelle, d'être le cousin de Zinedine Zidane ! -, ce dernier n'hésite pas à dévoiler les coulisses de sa vie de famille et lorsqu'il prend la pose avec son frérot @d__imi, de nombreux internautes ont remarqué qu'il devenait presque impossible de les différencier !

Samedi 12 août par exemple, notre starlette marseillaise a partagé un nouveau cliché en compagnie de ce fameux frère et là encore, la ressemblance était plus que saisissante. "La même tête, vous vous ressemblez trop !", "Vous êtes jumeaux ?", "Les mêmes, c'est hallucinant", "La ressemblance qui TUE !", "Je vous ai confondus !!", "Je ne sais même plus lequel est Jonathan", pouvait-on du coup lire dans les commentaires.

Le 8 juillet dernier, Jonathan avait déjà pris la parole sur Instagram pour louer les qualités de son frère. "En cas de coup dur, seule la fraternité tu trouveras ! #brothers #life", indiquait-il en légende d'un selfie.