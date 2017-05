Jordan (Les Anges 9): "J'ai préféré le moment avec Barbara à celui avec Milla"

Jordan de la neuvième saison des Anges sur NRJ12 est un véritable Don Juan. Lorsqu'il ne fricote pas avec la sublime Milla Jasmine, le Ch'ti préfère jeter son dévolu sur Barbara Lune et sa voix en or.

Invité sur le plateau du Mad Mag mercredi 24 mai, le jeune homme s'est laissé aller à quelques confidences sur ses relations avec les deux jeunes femmes et il n'a pas hésité à dévoiler certains détails très personnels. Au début de l'aventure des Anges 9, Jordan s'est mis en couple avec Milla Jasmine, puis, après une rupture souhaitée par la bombe, le barbier est tombé sous le charme de l'ex de Raphaël.

Au cours de son intervention face à Ayem Nour, Jordan n'a pas mâché ses mots quand on lui a demandé qui était la "meilleure" des deux jeunes femmes. Aymeric Bonnery, très curieux, a même posé la question qui tue : "T'as embrassé Milla, t'as embrassé Barbara... Laquelle embrasse le mieux ?" Ni une ni deux, Jordan droit dans ses bottes a répondu "Barbara."

Et il ne s'arrête pas là. "C'est deux choses totalement différentes parce qu'en fait", lance-t-il avant que la présentatrice du Mad Mag, trouvant la situation ridicule, ne l'interrompe : "Parce qu'il y en a une qui tourne la langue à droite et l'autre à gauche ?", lui demande-t-elle. Sûr de lui, le Ch'ti poursuit en dévoilant des détails croustillants : "Non parce qu'avec Milla, c'était des simples bisous, quoi. On n'a jamais eu de vrai bisou... J'ai beaucoup plus apprécié le moment avec Barbara qu'avec Milla."

Pas d'inquiétude du côté de Milla Jasmine, celle qui roucoulerait avec son ex Nikola Lozina est passée à autre chose : Jordan, c'est désormais l'histoire ancienne.