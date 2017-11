Jordan (Secret Story 11) ému aux larmes : "Ça aurait fait 9 ans avec mon ex"

À l'issue du prime de Secret Story 11 (NT1) diffusé jeudi 9 novembre 2017, Jordan a été éliminé. Après son départ de la Maison des Secrets, le Ch'ti se confie au micro de Purepeople.com. L'occasion pour lui d'évoquer ses relations avec Barbara et Shirley puis de revenir sur "son début d'année difficile", comme évoqué lors de sa dernière quotidienne.

Jordan révèle alors faire référence à une rupture amoureuse douloureuse. Avec celle qui faisait battre son coeur depuis l'adolescence, ça ne "tournait pas rond depuis quelques mois, voire une année ou deux". "On essayait tout le temps de relancer et on voyait qu'on était en chute libre. Une séparation, c'est toujours douloureux", poursuit-il.

Aujourd'hui, samedi 11 novembre 2017, Jordan et son ex auraient fêté leur neuf années de relation. "C'est une période assez spéciale, confie-t-il, au bord des larmes. Je suis un peu ému. C'est un sujet qui me tient à coeur." Le Ch'ti du Campus explique alors : "Je ne pleure pas pour faire le buzz. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était au divorce de mes parents, il y a quatorze ans."

Et cette séparation après plus de huit ans d'amour reste un sujet sensible pour lui. Mais pourquoi se sont-ils séparés ? Jordan avoue avoir "beaucoup laissé de côté" son amoureuse en voyageant seul ou en allant à la salle de sport sans elle. Mais ce n'est pas tout. "Elle avait ce manque de motivation, par rapport à moi qui ai beaucoup d'ambition (...) Je voulais qu'elle ait autant d'ambition que moi, qu'elle se batte tout le temps", explique-t-il. Une différence de caractère qui a eu raison de leur couple. Désormais célibataire, Jordan souhaite "plein de bonheur" à son ex, qu'il qualifie de "fille très courageuse".

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.