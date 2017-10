Jordan (Secret Story 11) viré par son patron ? "On n'a plus de nouvelles"

Jordan ne se doute de rien à l'intérieur de la Maison des Secrets, mais il pourrait bien perdre son emploi. Présenté comme un ancien bûcheron devenu chauffeur de camion, le Ch'ti du casting de Secret Story 11 (NT1) est conducteur de bus et de tram chez Transvilles, réseau de transport en commun du Valenciennois.

Et afin d'intégrer le Campus des Secrets, Jordan avait, comme le rapportent nos confrères de La Voix du Nord, posé un congé sans solde à partir du 5 septembre. Le hic ? Sa requête avait été rejetée par l'employeur. "Tout le monde doit être sur le pont le jour de la rentrée, explique Transvilles. C'est une question d'exemplarité. Sinon tout le monde fait ça, pour aller à la pêche, à la chasse..."

Mais Jordan n'a pas tenu compte de ce refus et ne s'est pas présenté à son poste le 5 septembre. "Depuis, on n'a pas de nouvelles", déplore l'employeur. Enfin, du moins jusqu'à le revoir dans la presse comme nouveau candidat de télé-réalité.

Alors que se tiendra lundi 23 octobre 2017 un conseil de discipline visant à statuer sur le cas de Jordan, la section CGT de Transvilles lui apporte tout son soutien. "Il a été honnête. Il a présenté son projet, il aurait pu être écouté. On a énormément de gens qui veulent prendre des congés sabbatiques pour faire une formation ou pour se mettre à leur compte, mais on leur refuse. En plus, ça aurait fait une petite pub à Transvilles. Au niveau de la clientèle, on a des gens qui demandent de ses nouvelles", confie Bachir Guefif, délégué du personnel. Affaire à suivre.