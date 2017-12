Jordan Spieth fiancé : Le golden boy du golf va épouser son amour de jeunesse

En couple depuis pour ainsi dire toujours, Jordan Spieth et Annie Verret se sont connus au lycée et ne se sont jamais quittés, malgré la séparation forcée des années universitaires. Depuis, la jeune femme passée par l'Université Texas Tech est devenue organisatrice d'événements pour une société baptisée The First Tee Texas, tandis que son chéri, passé pro en 2011 et vainqueur de trois Majeurs, s'est imposé comme l'une des stars montantes du golf, au point d'être cité l'an dernier parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète selon le magazine Time. Le couple, très discret, vit à Dallas, dans une maison plus que cossue d'une valeur de plus de 7 millions de dollars.

En juillet, suite à sa victoire lors de l'Open Championship en Angleterre, Jordan Spieth faisait quelques confidences concernant les priorités dans sa vie : "Le golf n'est pas numéro un dans ma vie. Il y a ma foi, ma famille, et ensuite seulement, ça, qui est ce que j'aime faire. Et j'aurai un jour ma propre un famille et voilà, le golf sera en quatrième position. Donc, pour l'instant, vous voyez, il y a mes relations avec mes meilleurs amis, ma famille et ma petite amie en seconde position et le golf en troisième."

Le golf est prévenu : après le mariage, il risque d'être prochainement rétrogradé en cas d'arrivée de bébé...