Jordin Sparks maman : Elle a donné naissance à son premier enfant !

Le couple a misé sur la tradition américaine pour le prénom puisqu'il ont choisi de l'appeler Dana Isaiah Thomas Junior, selon People. Ils ont donc choisi de reprendre les premiers prénoms du papa... Un nourrisson qui pèse environ 3,7 kg et mesure 53 cm. "Ça a été miraculeusement magnifique, a confié l'interprète de No Air. Dana l'a pris avec ma sage-femme Simona et me l'a mis dans les bras, j'étais submergée de bonheur. Il a été et est tout ce dont nous rêvions." Tout est allé vite entre l'ex-petite amie de Jason Derulo et son compagnon puisque le couple s'est marié en novembre 2017, quelques mois après s'être rencontré, et a annoncé l'arrivée de son premier enfant dans la foulée.