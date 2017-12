Jordy : L'ex-enfant star papa pour la première fois !

Jordy a explosé dans les années 80 alors qu'il n'avait que 4 ans, avant de revenir sous le feu des projecteurs en participant à la deuxième édition de La Ferme célébrités (TF1), en 2005, qu'il a remportée. De nouveau plongé dans l'anonymat depuis plusieurs années, c'est dans la plus grande discrétion que Jordy Lemoine, le vrai nom de l'ex-enfant star, a tout récemment fondé une famille.

France Dimanche révèle dans son numéro du 1er décembre que le jeune homme de 29 ans est l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Milo depuis le 9 octobre dernier. Sa compagne Marion, avec qui il s'affiche sur Facebook alors qu'elle était encore enceinte, a accouché à la maternité de l'hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets situé dans le 12e arrondissement de Paris.

Avec plus de 6 millions de disques vendu, les tubes Dur, dur d'être un bébé et Alison, c'est ma copine à moi, qui lui colleront à jamais à la peau, Jordy Lemoine reste aujourd'hui encore un phénomène à part. Son incroyable ascension à un si jeune âge n'avait pas été sans déraper puisque Jordy accusait lui-même son père, Claude Lemoine, de profiter de son incroyable succès pour l'exploiter. "Mon père est un roi de la manipulation mentale et un parano contagieux. Je n'ai plus de contact avec lui, il m'a même raccroché au nez quand j'ai essayé de l'appeler après la découverte de mes comptes vides, en 2006. Je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner un jour ce qu'il m'a fait", écrivait Jordy, meurtri, dans son autobiographie sortie en mars 2006 alors qu'il venait de fêter ses 18 ans. Une majorité qui lui avait permis d'accéder "au dossier de ses années de bébé star", comme le précisait la maison d'édition Scali. L'ancien chanteur a-t-il pardonné à son papa depuis ?

En plus de sa participation à La Ferme célébrités qui lui a permis de remporter 180 000 euros pour l'association France Parkinson et de côtoyer notamment Mallaury Nataf, Princesse Erika, ou encore Henri Leconte et Daniel Ducruet, Jordy est également apparu dans la scripted-reality Le jour où tout a basculé dans laquelle il abusait d'une jeune fille. Autant d'activités qui sont à présent loin derrière lui.