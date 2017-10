José Garcia : Enorme chute en pleine course de caisses à savons

Dimanche 1er octobre, au domaine de Saint-Cloud, se déroulait la 17e course Red Bull Caisses à Savon 2017. Selon Le Parisien, 51 équipages se sont élancés dans cette course effrénée à bord de véhicules faits maison, dépourvus de moteur, dans une pente de 450 mètres. Parmi ces équipages, celui de José Garcia et son ami Jacky Jayet. Leur bolide à hélices n'a malheureusement jamais atteint la ligne d'arrivée en raison d'un bel accident.

L'acteur et son ami participaient pour l'association dont José Garcia est le parrain, Rêves de Gosse qui lutte pour changer le regard sur le handicap. Avec leur caisse à savon aux allures de petit avion en acier, le duo s'est élancé mais n'ira pas bien loin. Dans cette descente, il faut pouvoir négocier finement les virages pour éviter de finir dans le décor. C'est ce qui est arrivé à José et Jacky dont le véhicule s'est retourné. L'acteur est resté plusieurs minutes à terre, visiblement sonné par le choc, avant de se relever tout sourire, au grand soulagement des spectateurs venus nombreux à Saint-Cloud.

Quand José Garcia ne fait pas de cascades (ratées) pour son association préférée, il tourne pour le cinéma. L'acteur est attendu prochainement dans Lola et ses frères, nouvelle réalisation de Jean-Paul Rouve, il est annoncé dans Mike, le biopic sur Mike Brant, et sera à l'affiche de Madame Hyde, au côté d'Isabelle Huppert et Romain Duris, le 28 mars 2018.