Joseph Gordon-Levitt : Bientôt un 2e bébé pour le héros de Snowden et Inception

Heureux événement en approche pour l'acteur Joseph Gordon-Levitt. Le talentueux Américain de 36 ans va être papa pour la deuxième fois ! Avec sa femme Tasha McCauley, ils attendent avec impatience cette naissance, selon une information d'E! News. Le couple avait été aperçu dans un café de Beverly Hills mercredi 3 mai, précise People.com, et l'on ne pouvait manquer le baby bump de la jeune femme. Le futur bébé rejoindra son grand frère, un garçon né en août 2015 dont le prénom reste secret.

Très actif sur les réseaux sociaux, le héros de Snowden et (500) Jours ensemble et l'experte en robotique (elle travaille pour la société Geo Sims Sytems et a fondé Fellow Robots) n'ont rien évoqué concernant l'arrivée du bébé sur Twitter et Instagram, veillant à protéger leur vie privée. On sait seulement que les amoureux se sont mariés au mois de décembre 2014.

A propos de sa vie familiale, l'acteur d'Inception et The Dark Knight Rises avait confié sur le plateau de l'émission Live! With Kelly and Michael en 2015 : "Etre une personnalité publique est génial, cela me permet de faire ce que j'aime, jouer dans des films, mais c'est un choix que j'ai fait. (...) Mon fils n'a pas fait ce choix et je veux qu'il décide ce qu'il souhaite faire une fois qu'il sera plus grand, quand il pourra réfléchir à cette question et à ses conséquences. Donc pour le moment, je suis un père très protecteur et je veux protéger sa vie privée."