Joséphine Draï et Justine Fraioli en folie à la Villa Schweppes à Cannes

Le 18 mai, La Villa Schweppes accueillait de nombreux amoureux de la fête pour la soirée en l'honneur du film Western. Pour l'occasion, Joséphine Draï et Justine Fraioli ont enflammé le dancefloor.

En ce 70e Festival de Cannes, sur la Croisette, les fêtards ne savent plus où donner de la tête. Et le film Western, un bijou visuel signé par Valeska Grisebach, produit par Maren Ade (Toni Erdmann) a choisi la Villa Schweppes, lieu où les plus grands DJs et artistes du moment, se retrouvent en live comme derrière les platines. C'est dans ce cadre somptueux que les deux copines Joséphine Draï et Justine Fraioli se sont éclatées.

On retrouvait également Fadily Camara (Jamel Comedy Club), la blogueuse Elsa Muse ainsi que les membres de l'équipe du film, notamment l'excellent Meinhard Neumann.

Western, film allemand, bulgare et autrichien, raconte l'histoire d'un groupe d'ouvriers partis travailler sur un chantier en Bulgarie. En plantant un drapeau allemand sur la colline où ils s'installent, ils affichent un comportement symboliquement hostile. C'est le personnage incarné par Meinhard, un ancien de la légion étrangère reconverti dans le bâtiment, qui rompra la glace avec les Bulgares. Un scénario subtil soutenu par des images sublimes.