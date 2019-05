Josh Duhamel amoureux ? L'acteur aperçu avec deux femmes différentes

Difficile d'y voir clair dans la vie sentimentale de Josh Duhamel. Ces derniers jours, deux jeunes femmes ont été présentées comme les nouveaux flirts de l'acteur américain de 45 ans. Si l'une d'entre elles reste inconnue, l'autre est en revanche une actrice de série qu'il fréquente depuis plusieurs mois.

Tout a commencé sur Instagram le 25 mai 2019. Tyler Blackburn, acteur de la série Pretty Little Liars, a publié un pêle-mêle de photos montrant la comédienne Rebekah Graf embrassant Josh Duhamel sur la joue, lors d'un récent voyage entre amis en République dominicaine. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avec que de nouvelles rumeurs n'évoquent le début d'une romance entre la jeune femme de 36 ans et l'acteur de Las Vegas. Tous deux avaient d'ailleurs été aperçus ensemble en décembre et janvier dernier.

Dans le même temps, lundi soir, l'ex-mari de Fergie a été vu à la sortie d'un restaurant branché de Los Angeles avec une autre jeune femme. Comme le rapporte le Daily Mail, photos à l'appui, la star et la jolie brune semblent avoir profité d'un dîner en tête-à-tête au Nobu, mais n'ont affiché aucun geste tendre de nature à donner corps aux rumeurs d'idylle.